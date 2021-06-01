В Бангладеш задержали браконьера, причастного как минимум к убийству 70 тигров. За совершение преступлений его искали больше двадцати лет. Краснокнижных зверей он отстреливал в мангровом лесу на границе с Индией.

Об этом пишет BBC.

Местные жители прозвали самовольного охотника Тигр Хабиб, настоящее его имя Хабиб Талундер.

— Они одинаково уважают его и боятся. Он опасный человек, который может в одиночку сражаться с тигром в лесу, — говорит местный крестьянин.

Мужчине около пятидесяти лет, перед поимкой он длительное время пребывал в бегах, за ним охотилась полиция и егеря.

— Он тайно проник в Сундарбан и охотился на диких животных, несмотря на то, что ему давным-давно запретили вход в лес. Он занимается этой преступной деятельностью, хотя против него ведется несколько дел. В этом замешаны влиятельные банды, — сообщил офицер Абдул Маннан.

В этом лесу находится самая большая в дикой природе популяция редких бенгальских тигров, всего их осталось несколько тысяч.

Напомним, в Гарвардском университете разработали систему искусственного интеллекта PAWS (Помощник по защите дикой природы), предполагающая потенциальные маршруты, по которым будут двигаться браконьеры, на основе данных прошлых направлений.