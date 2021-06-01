60% опрошенных украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

При этом, лишь 5% оценивают экономическую ситуацию как «хорошую» или «очень хорошую», а 32% как «не плохую и не хорошую».

— Вместе с тем, эти оценки несколько лучше, чем в начале этого года - в конце января-начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как «очень плохую» или «достаточно плохую», 2% — как «хорошую» или «очень хорошую», 26% — как «не плохую и не хорошую», — отмечают социологи. — Несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи (36% оценивают его как «очень» или «достаточно» плохой, 48% — как «не плохой и не хороший», 14% — как «хороший» или «очень хороший»). Так же, как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась по сравнению с началом года (тогда соответствующие показатели составляли 43%, 46% и 7%), — говорится в сообщении.

При этом, опрошенные украинцы не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: только 12% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

— Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% — что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% не ожидают изменений в этих сферах), — свидетельствуют результаты опроса.

В то же время ожидания изменений в краткосрочной перспективе являются менее пессимистичными, чем в конце января-начале февраля этого года (тогда ухудшения экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 32% опрошенных, а ухудшения благосостояния своей семьи — 24%).

Еще хуже были эти показатели в декабре прошлого года: ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев тогда ожидали 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния своей семьи — 32%.

Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее сообщалось, что 41% украинцев хорошо относятся к РФ, в то время как подобное отношение к Украине демонстрируют 54% россиян.