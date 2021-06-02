Великобритания объявила о нулевой смертности от COVID-19 в течение 28 дней после положительного теста – впервые с марта 2020 года.

Об этом сообщает ВВС.

Последние данные также сообщают о еще 3165 новых случаях по сравнению с 3383 в понедельник и 2493 неделю назад. Повышенная заболеваемость из-за штамма, впервые выявленного в Индии.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что вся страна будет «так рада» услышать эту новость.

— Вакцины явно работают – защищают вас, окружающих и ваших близких. Но, несмотря на эту, несомненно, хорошую новость, мы знаем, что мы еще не победили этот вирус, и, поскольку число случаев продолжает расти, пожалуйста, помните о руках, лице, пространстве и проветривайте помещения, и, конечно же, сделайте, когда вы сможете обе прививки, — добавил Мэтт Хэнкок.

Между тем, медицинский директор отдела общественного здравоохранения Англии доктор Ивонн Дойл сказала, что число смертей «обнадеживает», но повторила призыв министра здравоохранения к людям пройти вакцинацию из-за роста числа случаев заболевания.

Напомним, в Израиле из-за стабильно низкого уровня заболеваемости коронавирусом отменены все карантинные ограничения. Обязательным остается ношения масок в помещениях.