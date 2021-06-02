За прошедшие сутки, 1 июня в Украине зафиксировано 2205 новых случаев COVID-19. 158 людей умерли от последствий коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди зарегистрированных случаев - 104 ребенка и 85 медработников.

За прошедшие сутки выздоровели — 9405. Госпитализировано 1262 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

За сутки протестировано методом ПЦР - 27 936 человек, ИФА - 11 348 и экспресс-тестами - 25 592.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 2 206 836 случаев COVID-19.

Напомним, в США тестируют лекарство, которое блокирует несколько вариантов коронавируса.