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За прошедшие сутки, 1 июня в Украине зафиксировано 2205 новых случаев COVID-19. 158 людей умерли от последствий коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Среди зарегистрированных случаев - 104 ребенка и 85 медработников.
За прошедшие сутки выздоровели — 9405. Госпитализировано 1262 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
За сутки протестировано методом ПЦР - 27 936 человек, ИФА - 11 348 и экспресс-тестами - 25 592.
Всего с начала пандемии было зафиксировано 2 206 836 случаев COVID-19.
Напомним, в США тестируют лекарство, которое блокирует несколько вариантов коронавируса.
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За прошедшие сутки, 1 июня в Украине зафиксировано 2205 новых случаев COVID-19. 158 людей умерли от последствий коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Среди зарегистрированных случаев - 104 ребенка и 85 медработников.
За прошедшие сутки выздоровели — 9405. Госпитализировано 1262 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
За сутки протестировано методом ПЦР - 27 936 человек, ИФА - 11 348 и экспресс-тестами - 25 592.
Всего с начала пандемии было зафиксировано 2 206 836 случаев COVID-19.
Напомним, в США тестируют лекарство, которое блокирует несколько вариантов коронавируса.