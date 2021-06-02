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В Украине сегодня, 2 июня, сохранится прохладная погода. Прогнозируют дожди и в Николаевской области.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Днем температура максимум поднимется до +18 радусов, ночью столбик термометра покажет +13.
Всего же 2 июня сохранится похолодание. Теплее всего будет в восточных и южных областях. Там прогнозируют до +21 градуса. На западе страны днем +15-17 градусов.
Ночью в западных областях будет довольно холодно. Температура воздуха опустится до +6 градусов. На остальной территории страны +9-11 градусов.
В столице днем осадков не прогнозируют, однако будет облачно.
Воздух днем прогреется до +18 градусов. В то же время, ночью следует ждать прохлады на уровне + 8-10 градусов.
Утром 1 июня в Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.
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В Украине сегодня, 2 июня, сохранится прохладная погода. Прогнозируют дожди и в Николаевской области.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Днем температура максимум поднимется до +18 радусов, ночью столбик термометра покажет +13.
Всего же 2 июня сохранится похолодание. Теплее всего будет в восточных и южных областях. Там прогнозируют до +21 градуса. На западе страны днем +15-17 градусов.
Ночью в западных областях будет довольно холодно. Температура воздуха опустится до +6 градусов. На остальной территории страны +9-11 градусов.
В столице днем осадков не прогнозируют, однако будет облачно.
Воздух днем прогреется до +18 градусов. В то же время, ночью следует ждать прохлады на уровне + 8-10 градусов.
Утром 1 июня в Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.