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В Эстонии с 14 июня будет снято большинство ныне действующих ограничений, введенных с целью противодействия распространению коронавируса.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ERR.
— За последнюю неделю показатель заболеваемости упал более чем на 40%. Такое скоростное снижение оправдывает прогнозы и является рекордным за весь период второй волны коронавируса. С 14 июня многие сферы общественной жизни будут восстановлены. Но некоторые ограничения сохранятся на протяжении всего года, — рассказал министр здоровья и труда Танель Кийк.
Останется рекомендация носить маску в закрытых помещениях, требование соблюдать изоляцию после возвращения из стран, где наблюдается высокий уровень заболеваемости, а также ограничения на количество участников мероприятий.
Также продолжат действовать ограничения, касающиеся кино, театров и других общественных заведений - они должны закрываться до полуночи. Если показатели заболеваемости упадут еще больше, вероятно, что эти ограничения тоже будут отменены.
Сейчас в массовых мероприятиях в помещениях могут принимать участие до 200 человек. Начиная с 14 июня это количество увеличивается до 600 человек в помещении и до 1000 - для мероприятий под открытым небом. Как отмечается, участников может быть больше, если только организаторы будут проверять наличие паспортов вакцинации, справок о перенесенной болезни или негативных тестов на коронавирус.
В то же время учреждения, работающие в сфере туризма, культуры, торговли и общественного питания будут оставаться открытыми в течение всего лета.
Напомним, Великобритания объявила о нулевой смертности от COVID-19 в течение 28 дней после положительного теста – впервые с марта 2020 года.
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В Эстонии с 14 июня будет снято большинство ныне действующих ограничений, введенных с целью противодействия распространению коронавируса.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ERR.
— За последнюю неделю показатель заболеваемости упал более чем на 40%. Такое скоростное снижение оправдывает прогнозы и является рекордным за весь период второй волны коронавируса. С 14 июня многие сферы общественной жизни будут восстановлены. Но некоторые ограничения сохранятся на протяжении всего года, — рассказал министр здоровья и труда Танель Кийк.
Останется рекомендация носить маску в закрытых помещениях, требование соблюдать изоляцию после возвращения из стран, где наблюдается высокий уровень заболеваемости, а также ограничения на количество участников мероприятий.
Также продолжат действовать ограничения, касающиеся кино, театров и других общественных заведений - они должны закрываться до полуночи. Если показатели заболеваемости упадут еще больше, вероятно, что эти ограничения тоже будут отменены.
Сейчас в массовых мероприятиях в помещениях могут принимать участие до 200 человек. Начиная с 14 июня это количество увеличивается до 600 человек в помещении и до 1000 - для мероприятий под открытым небом. Как отмечается, участников может быть больше, если только организаторы будут проверять наличие паспортов вакцинации, справок о перенесенной болезни или негативных тестов на коронавирус.
В то же время учреждения, работающие в сфере туризма, культуры, торговли и общественного питания будут оставаться открытыми в течение всего лета.
Напомним, Великобритания объявила о нулевой смертности от COVID-19 в течение 28 дней после положительного теста – впервые с марта 2020 года.