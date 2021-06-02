По состоянию на среду, 2 июня в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 70 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни, 3 человек умерло от последствий COVID-19.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.
Из всех выявленных случаев по месту жительства:
Николаев - 43615 (+59)
Первомайск - 2970 (1);
Южноукраинск - 1990 (+2)
Вознесенск - 1848;
Очаков - 1281.
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 также установлено у 2345 (+0) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 196, всего выздоровели - 65 569. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1809.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 68 746 подтвержденных заболеваний.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2205 новых случаев COVID-19. 158 людей умерли от последствий коронавирусной болезни.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
По состоянию на среду, 2 июня в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 70 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни, 3 человек умерло от последствий COVID-19.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.
Из всех выявленных случаев по месту жительства:
Николаев - 43615 (+59)
Первомайск - 2970 (1);
Южноукраинск - 1990 (+2)
Вознесенск - 1848;
Очаков - 1281.
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 также установлено у 2345 (+0) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 196, всего выздоровели - 65 569. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1809.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 68 746 подтвержденных заболеваний.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2205 новых случаев COVID-19. 158 людей умерли от последствий коронавирусной болезни.