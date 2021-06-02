По состоянию на среду, 2 июня в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 70 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни, 3 человек умерло от последствий COVID-19.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.

Из всех выявленных случаев по месту жительства:

Николаев - 43615 (+59)

Первомайск - 2970 (1);

Южноукраинск - 1990 (+2)

Вознесенск - 1848;

Очаков - 1281.

На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной болезни.

Заболевание COVID-19 также установлено у 2345 (+0) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 196, всего выздоровели - 65 569. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1809.

Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 68 746 подтвержденных заболеваний.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2205 новых случаев COVID-19. 158 людей умерли от последствий коронавирусной болезни.



