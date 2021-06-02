В Китае придумали настольные лампы с двумя камерами наблюдения, чтобы родители могли контролировать времяпровождение детей. Базовая версия стоит 120 долларов, «прокачанная» 170 долларов.

Об новинке сообщает Wall Street Journal.

«Умную домашнюю лампу» разработала компания ByteDance, cоздавшая сервис TikTok. В первый месяц китайские родители раскупили 10 тысяч ламп.

Лампы оснащены двумя встроенными камерами: одна обращена к ребенку, а другая обеспечивает вид сверху с высоты птичьего полета, что позволяет родителям удаленно наблюдать за своими детьми во время учебы. К каждой лампе прикреплен сенсорный экран размером со смартфон, который использует искусственный интеллект для подсказок по математическим задачам и трудным словам.

В дополнение к базовой версии лампы, модернизированная модель за 170 долларов отправляет родителям оповещения и фотографии, когда их дети сутуляться.

Напомним, китайские власти потребовали руководства начальных и средних школ пересмотреть каталог в библиотеке и избавиться от книг, которые могут привести к почитанию Запада в ущерб пропаганде патриотизма. Таким образом партия удваивает напор патриотического воспитания к столетию создания коммунистической партию.