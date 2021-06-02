Ночью в ряде восточных и южных областей ухудшится погода. Синоптики прогнозируют значительные дожди.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, ливни прогнозируют в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.
Там дожди начнутся после 21:00 сегодня вечером и будут идти до 9 утра. Ожидается, что количество осадков составит 15-49 мм за 12 часов и менее.
В этих областях объявлен и уровень опасности (желтый). Это означает, погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Утром 1 июня в Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.
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Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Ночью в ряде восточных и южных областей ухудшится погода. Синоптики прогнозируют значительные дожди.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, ливни прогнозируют в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.
Там дожди начнутся после 21:00 сегодня вечером и будут идти до 9 утра. Ожидается, что количество осадков составит 15-49 мм за 12 часов и менее.
В этих областях объявлен и уровень опасности (желтый). Это означает, погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Утром 1 июня в Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.