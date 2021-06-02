Американский производитель электромобилей, принадлежащий Илону Маску, объявил в среду, 2 июня, об отзыве почти 6 тысяч автомобилей в США после обнаружения проблемы с тормозами.

Об этом передает Le Figaro.

Компания объявила, то болты тормозных суппортов некоторых моделей Model 3, продаваемых в период с 2019 по 2021 год, и некоторых Model Y, продаваемых в период с 2020 по 2021 годы, могут оторваться, что приведет к потере давления в шинах и неминуемой аварии.

Tesla проверит все болты тормозных суппортов на отозванных моделях и при необходимости заменит их.

При этом Агентство безопасности дорожного движения США не упоминает об авариях по этой причине.

Ранее НикВести сообщали, что американский производитель электромобилей Tesla приостановил продажу за биткоины. Причина этому неэкологичность способа получения этой криптовалюты.