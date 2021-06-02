Дети с инвалидностью участвуют в показах коллекций ведущих дизайнеров Украины как модели.
Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Общественная организация «Улыбка ребенка» в 2019 году написала и защитила социальный проект, который позволяет детям с инвалидностью учиться азам профессии модели.
Дети посещают модельное агентство Валентина Письменного, который и обучает деток.
Ученики модельного агентства уже не раз принимали участие в разных показах, выступая наравне с обычными детьми.
Следующее мероприятие с участием юных моделей состоится в Николаеве, в конце июня.
Напомним, в марте в Николаеве заработал новый социальный проект «Особенные и счастливые» — раз в месяц мамам детей с инвалидностью будут предоставлять бесплатные парикмахерские услуги.
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Дети с инвалидностью участвуют в показах коллекций ведущих дизайнеров Украины как модели.
Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Общественная организация «Улыбка ребенка» в 2019 году написала и защитила социальный проект, который позволяет детям с инвалидностью учиться азам профессии модели.
Дети посещают модельное агентство Валентина Письменного, который и обучает деток.
Ученики модельного агентства уже не раз принимали участие в разных показах, выступая наравне с обычными детьми.
Следующее мероприятие с участием юных моделей состоится в Николаеве, в конце июня.
Напомним, в марте в Николаеве заработал новый социальный проект «Особенные и счастливые» — раз в месяц мамам детей с инвалидностью будут предоставлять бесплатные парикмахерские услуги.