Дети с инвалидностью участвуют в показах коллекций ведущих дизайнеров Украины как модели.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Общественная организация «Улыбка ребенка» в 2019 году написала и защитила социальный проект, который позволяет детям с инвалидностью учиться азам профессии модели.

Дети посещают модельное агентство Валентина Письменного, который и обучает деток.

Ученики модельного агентства уже не раз принимали участие в разных показах, выступая наравне с обычными детьми.

Следующее мероприятие с участием юных моделей состоится в Николаеве, в конце июня.

Напомним, в марте в Николаеве заработал новый социальный проект «Особенные и счастливые» — раз в месяц мамам детей с инвалидностью будут предоставлять бесплатные парикмахерские услуги.