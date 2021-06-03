За прошедшие сутки, 2 июня в Украине зафиксировано 2581 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 122 детей и 129 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 102 человек, выздоровели — 9519. Также госпитализировали 1059 людей.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
Осуществлено тестирований за сутки - 58 129: в том числе методом ПЦР - 26 468, ИФА - 11 308, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20 953.
Напомним, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о вероятном появлении устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса.
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За прошедшие сутки, 2 июня в Украине зафиксировано 2581 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 122 детей и 129 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 102 человек, выздоровели — 9519. Также госпитализировали 1059 людей.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
Осуществлено тестирований за сутки - 58 129: в том числе методом ПЦР - 26 468, ИФА - 11 308, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20 953.
Напомним, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о вероятном появлении устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса.