За прошедшие сутки, 2 июня в Украине зафиксировано 2581 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 122 детей и 129 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 102 человек, выздоровели — 9519. Также госпитализировали 1059 людей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

Осуществлено тестирований за сутки - 58 129: в том числе методом ПЦР - 26 468, ИФА - 11 308, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20 953.

Напомним, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о вероятном появлении устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса.