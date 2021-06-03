С 15 июня во Франции начнут предлагать прививаться от COVID-19 молодым людям в возрасте от 12 до 18 лет. Во Франции половина взрослого населения получила первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французские СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что половина взрослого населения страны сейчас получили по крайней мере одну прививку.

Отмечается, что решение о вакцинации подростков приняли, когда в нескольких странах обсуждается вопрос, следует прежде всего зарезервировать дозы для взрослых, которые более уязвимы к вирусу, или начать вакцинацию молодежи, чтобы как можно скорее защитить большую часть населения.

Напомним, в США полностью вакцинировали более половины взрослых американцев.