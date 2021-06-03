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По состоянию на утро 3 июня, в Карпатах лежит снег. Температура воздуха держится на уровне -1 градус.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер восточный 15 метров в секунду.
Температура воздуха -1°С.
Ранее в Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.
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Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
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Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
По состоянию на утро 3 июня, в Карпатах лежит снег. Температура воздуха держится на уровне -1 градус.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер восточный 15 метров в секунду.
Температура воздуха -1°С.
Ранее в Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.