По состоянию на утро 3 июня, в Карпатах лежит снег. Температура воздуха держится на уровне -1 градус.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер восточный 15 метров в секунду.

Температура воздуха -1°С.

Ранее в Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.