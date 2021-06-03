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По состоянию на четверг, 3 июня в Николаевской области зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19, более половины из них — в Николаеве. Один пациент умер от последствий болезни.
Об этом информируют в пресс-службе Николаевской ОГА.
Из всех 68 811 (+65) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 43651 (+36);
Первомайск - 2976 (+6);
Южноукраинск - 1991 (1);
Вознесенск - 1848;
Очаков - 1281.
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 22 случая коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 также установлено у 2346 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 181, всего выздоровели - 65 750. Умерло всего от последствий ковида - 1810.
Напомним, за прошедшие сутки, в Украине зафиксировали 2581 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 122 детей и 129 медработников.
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По состоянию на четверг, 3 июня в Николаевской области зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19, более половины из них — в Николаеве. Один пациент умер от последствий болезни.
Об этом информируют в пресс-службе Николаевской ОГА.
Из всех 68 811 (+65) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 43651 (+36);
Первомайск - 2976 (+6);
Южноукраинск - 1991 (1);
Вознесенск - 1848;
Очаков - 1281.
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 22 случая коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 также установлено у 2346 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 181, всего выздоровели - 65 750. Умерло всего от последствий ковида - 1810.
Напомним, за прошедшие сутки, в Украине зафиксировали 2581 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 122 детей и 129 медработников.