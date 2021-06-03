Национальное статистическое бюро Китая пересмотрело свои данные за последние 10 лет и выяснило, что население страны превысило 1,4 миллиарда в 2017 году. То есть на два года раньше плана.

Об этом сообщает Nikkei.Asia.

Пересчеты были произведены на основе переписи 2020 года, которая выявила «ошибку в выборке с 2011 по 2019 год» и привела к новым выводам. Руководство Китая при генсеке Си Цзиньпине все больше обеспокоено снижением рождаемости в стране и старением населения. Однако больше компартию беспокоит методика подсчета населения.

Общая численность населения как в 2014, так и в 2015 году была пересмотрена в сторону увеличения на 8,64 миллиона человек, а каждый год с 2017 по 2019 год пересматривалась в сторону увеличения на 10,03 миллиона человек.

Перепись населения 2020 года, опубликованная в мае, наоборот показала падение рождаемости и старения. Число людей в возрасте 65 лет и старше увеличилось на 60% за последние 10 лет, и теперь они составляют 13,5% населения. Китайцев скоро запишут в стареющие нации. Для этого процент пожилых в стране должен превышать 14% от общей численности населения.

Число рабочих и детей в Китае продолжит сокращаться. Число рождений упало до 12 миллионов в 2020 году, что является четвертым ежегодным падением. Это почти тот же уровень, что и в 1961 году, рекордно низкий уровень для Китая.

При этом The Global Times, СМИ, связанное с коммунистической партией, заявило, что китайские демографы ожидают, что общая численность населения начнет сокращаться в 2022 году.

Чтобы справиться со старением населения, правительство работает над реформами системы социального обеспечения и пенсионного обеспечения. Он также планирует поднять установленный законом возраст выхода на пенсию.

Ранее НикВести сообщали, что население Китая растет самыми медленными темпами за последнее десятилетие, поэтому китайские власти разрешили каждой семье иметь троих детей.