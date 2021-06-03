В Украине появится реестр профессий. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект № 4147.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«За» проголосовали 256 нардепов.
Закон дает определение терминам полной и частичной профессиональной квалификации; устанавливает приоритетность профессиональных стандартов над квалификационным характеристиками.
Документ нормирует отдельные вопросы разработки, утверждения и введения в действие профессиональных стандартов.
Создается и вводится в действие Реестр видов занятий (профессий) и квалификаций.
Согласно проекту, при заключении трудового договора учитывается вид занятий (профессия), полная или частичная профессиональная квалификация, которой владеет человек. По желанию сторон требования к работам, квалификации или выполнению порученной работы без предъявления требований к квалификации могут устанавливать в трудовом договоре.
Тарифная система будет включать квалификационные характеристики при отсутствии профессиональных стандартов.
Отнесение выполняемых работ к определенным тарифным разрядам и присвоение квалификационных разрядов работникам будет включать квалификационные характеристики при отсутствии профессиональных стандартов.
Требования к квалификационным и специальным знаниям работников, их задачи, обязанности и специализацию будут определять исключительно профессиональные стандарты.
У Центров занятости предлагают забрать функции по подтверждению профессиональной квалификации по результатам неформального профессионального обучения по рабочим профессиям.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который, в частности, обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
В Украине появится реестр профессий. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект № 4147.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«За» проголосовали 256 нардепов.
Закон дает определение терминам полной и частичной профессиональной квалификации; устанавливает приоритетность профессиональных стандартов над квалификационным характеристиками.
Документ нормирует отдельные вопросы разработки, утверждения и введения в действие профессиональных стандартов.
Создается и вводится в действие Реестр видов занятий (профессий) и квалификаций.
Согласно проекту, при заключении трудового договора учитывается вид занятий (профессия), полная или частичная профессиональная квалификация, которой владеет человек. По желанию сторон требования к работам, квалификации или выполнению порученной работы без предъявления требований к квалификации могут устанавливать в трудовом договоре.
Тарифная система будет включать квалификационные характеристики при отсутствии профессиональных стандартов.
Отнесение выполняемых работ к определенным тарифным разрядам и присвоение квалификационных разрядов работникам будет включать квалификационные характеристики при отсутствии профессиональных стандартов.
Требования к квалификационным и специальным знаниям работников, их задачи, обязанности и специализацию будут определять исключительно профессиональные стандарты.
У Центров занятости предлагают забрать функции по подтверждению профессиональной квалификации по результатам неформального профессионального обучения по рабочим профессиям.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который, в частности, обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.