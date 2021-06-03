Согласно подсчетам, сделанным в четверг, 3 июня, агентством AFP, во всем мире было введено более двух миллиардов доз вакцин против коронавируса, менее чем через шесть месяцев после начала первых кампаний вакцинации.

По крайней мере, 2 019 696 022 дозы были введены в 215 странах или территориях, согласно анализу AFP, базирующемуся на открытых источниках информации.

Миллиардная доза была введена через пять месяцев, 24 апреля. Для двух миллиардов потребовалось значительно меньше времени – месяц и неделя.

За пределами микрогосударств Израиль остается страной с самой продвинутой кампанией вакцинации: почти шесть из десяти израильтян уже вакцинированы двойной дозой.

Также лидируют такие страны, как Канада (59% населения получили хотя бы одну дозу), Великобритания (58,3%), Чили (56,6%) или США (51%). В ЕС 39% населения получили 254,98 миллиона доз.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что американское правительство добилось существенного прогресса в вакцинации населения страны от COVID-19, обеспечив полный курс прививок для более половины взрослых американцев.