В Египте привили от коронавируса всех сотрудников турсектора, кто работает в курортных зонах Красного моря и Южного Синая. Отели в этих регионах готовятся принять туристов этим летом.
Об этом сообщил министр туризма Египта Халед аль-Анани, передает египетская газета Al-Аhram.
Министр отметил, что персонал отелей, курортных кафе, ресторанов, туристических базаров и транспорта в провинциях Красное море и Южный Синай получили вакцину от COVID-19.
— Вакцинация наших сотрудников — лишь одна из мер, которые мы предпринимаем, чтобы туристы могли безопасно, быстро и уверенно вернуться к жемчужинам Египта, — добавил аль-Анани.
По его словам, вакцинация в курортных регионах будет продолжена. Цель кампании - привить от коронавируса все население этих двух провинций до конца июня.
— Египет начал вакцинацию туристического персонала и в других ключевых направлениях, включая Каир, Гизу, Луксор и Асуан, — уточнил министр.
Ранее сообщалось, что во всем мире было введено более двух миллиардов доз вакцин против коронавируса, менее чем через шесть месяцев после начала первых кампаний вакцинации.
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В Египте привили от коронавируса всех сотрудников турсектора, кто работает в курортных зонах Красного моря и Южного Синая. Отели в этих регионах готовятся принять туристов этим летом.
Об этом сообщил министр туризма Египта Халед аль-Анани, передает египетская газета Al-Аhram.
Министр отметил, что персонал отелей, курортных кафе, ресторанов, туристических базаров и транспорта в провинциях Красное море и Южный Синай получили вакцину от COVID-19.
— Вакцинация наших сотрудников — лишь одна из мер, которые мы предпринимаем, чтобы туристы могли безопасно, быстро и уверенно вернуться к жемчужинам Египта, — добавил аль-Анани.
По его словам, вакцинация в курортных регионах будет продолжена. Цель кампании - привить от коронавируса все население этих двух провинций до конца июня.
— Египет начал вакцинацию туристического персонала и в других ключевых направлениях, включая Каир, Гизу, Луксор и Асуан, — уточнил министр.
Ранее сообщалось, что во всем мире было введено более двух миллиардов доз вакцин против коронавируса, менее чем через шесть месяцев после начала первых кампаний вакцинации.