В Египте привили от коронавируса всех сотрудников турсектора, кто работает в курортных зонах Красного моря и Южного Синая. Отели в этих регионах готовятся принять туристов этим летом.

Об этом сообщил министр туризма Египта Халед аль-Анани, передает египетская газета Al-Аhram.

Министр отметил, что персонал отелей, курортных кафе, ресторанов, туристических базаров и транспорта в провинциях Красное море и Южный Синай получили вакцину от COVID-19.

— Вакцинация наших сотрудников — лишь одна из мер, которые мы предпринимаем, чтобы туристы могли безопасно, быстро и уверенно вернуться к жемчужинам Египта, — добавил аль-Анани.

По его словам, вакцинация в курортных регионах будет продолжена. Цель кампании - привить от коронавируса все население этих двух провинций до конца июня.

— Египет начал вакцинацию туристического персонала и в других ключевых направлениях, включая Каир, Гизу, Луксор и Асуан, — уточнил министр.

Ранее сообщалось, что во всем мире было введено более двух миллиардов доз вакцин против коронавируса, менее чем через шесть месяцев после начала первых кампаний вакцинации.