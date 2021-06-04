Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета направит 483 тысячи гривен на капитальный ремонт крыши жилого дома.

Об этом свидетельствуют данные системы открытых торгов Prozorro.

Ремонтные работы кровли проведут в Корабельном районе Николаева, по адресу улица Металлургов, 72. Торги объявили сегодня, 4 июня, конечный срок для подачи предложений — 15 июня 2021 года. Ожидаемая стоимость услуги — 483 448,80 гривен. Необходимые работы должны быть выполнены до 1 августа 2021 года.

Напомним, в мае на аварийное состояние крыши также жаловались жильцы многоквартирного дома по улице Металлургов, 34.