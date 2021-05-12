Жильцы многоквартирного дома по улице Металлургов, 34 пожаловались на крышу, которая находится в аварийном состоянии.

Соответствующие фотографии разместили в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

По словам горожанки Юлии Вдовиченко, больше всего страдают жильцы квартир на последнем, девятом этаже.

— На фото видно разошедшиеся швы, так, что заходит рука, ливневка забита мусором. В квартирах, когда дождь, потолок затекает, — написала Юлия Вдовиченко.

Она добавила, что в 2010 году жильцам пообещали капитальный ремонт крыши, но он был проведен лишь частично.

Напомним, в апреле жительница Николаева возмутилась, что в ее квартире во время дождей вода течет с потолка, а управляющая компания «Місто для людей» ничего не делает.