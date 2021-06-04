По состоянию на пятницу, 4 июня, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 79 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни, один человек умер от последствий COVID-19.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.

Из всех 68 890 (+79) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 43721 (+70);

Первомайск - 2980 (+4);

Южноукраинск - 1992 (1);

Вознесенск - 1848;

Очаков - 1281.

На других административных территориях, в т.ч. в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая коронавирусной болезни.

Также заболевание COVID-19 установили у 2349 (+3) медработников.

Выздоровели больных за сутки - 157, всего выздоровели - 65 907. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1811.

На стационарном лечении в 18 учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 429 человек, больных или с подозрением.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 июня в Украине зафиксировано 2266 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 82 ребенка и 20 медработников.