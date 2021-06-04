По состоянию на пятницу, 4 июня, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 79 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни, один человек умер от последствий COVID-19.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.
Из всех 68 890 (+79) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 43721 (+70);
Первомайск - 2980 (+4);
Южноукраинск - 1992 (1);
Вознесенск - 1848;
Очаков - 1281.
На других административных территориях, в т.ч. в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая коронавирусной болезни.
Также заболевание COVID-19 установили у 2349 (+3) медработников.
Выздоровели больных за сутки - 157, всего выздоровели - 65 907. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1811.
На стационарном лечении в 18 учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 429 человек, больных или с подозрением.
Напомним, за прошедшие сутки, 3 июня в Украине зафиксировано 2266 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 82 ребенка и 20 медработников.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
По состоянию на пятницу, 4 июня, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 79 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни, один человек умер от последствий COVID-19.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.
Из всех 68 890 (+79) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 43721 (+70);
Первомайск - 2980 (+4);
Южноукраинск - 1992 (1);
Вознесенск - 1848;
Очаков - 1281.
На других административных территориях, в т.ч. в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая коронавирусной болезни.
Также заболевание COVID-19 установили у 2349 (+3) медработников.
Выздоровели больных за сутки - 157, всего выздоровели - 65 907. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1811.
На стационарном лечении в 18 учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 429 человек, больных или с подозрением.
Напомним, за прошедшие сутки, 3 июня в Украине зафиксировано 2266 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 82 ребенка и 20 медработников.