За прошедшие сутки, 3 июня в Украине зафиксировано 2266 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 82 ребенка и 20 медработников.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 95 человек, выздоровели — 8291. Также госпитализировали 963 людей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

Осуществлено тестирований за сутки - 61 321: в том числе методом ПЦР - 28 696, ИФА - 11 858, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20 767.

Напомним, «‎шведскую» модель борьбы с COVID-19 без локдауна и с открытой экономикой признали губительной для здоровья населения.