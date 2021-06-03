«Шведскую» модель борьбы с COVID-19 без локдауна и с открытой экономикой признали губительной для здоровья населения.
Об этом сообщает канал SVT.
Конституционная комиссия Швеция сообщила, что правительство не справилось с оперативным тестированием граждан и контролем за распространением вируса.
Кроме этого, на правительство Швеции возложили вину в том, что оно слишком поздно начало разрабатывать стратегию борьбы с коронавирусом.
— Комиссия считает, что работа над законом о пандемии должна была начаться уже в начале лета прошлого года, — сказала член Конституционной комиссии Линда Модиг.
Напомним, Швеция стала лидером среди стран ЕС по уровню заболеваемости COVID-19 относительно количества населения.
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«Шведскую» модель борьбы с COVID-19 без локдауна и с открытой экономикой признали губительной для здоровья населения.
Об этом сообщает канал SVT.
Конституционная комиссия Швеция сообщила, что правительство не справилось с оперативным тестированием граждан и контролем за распространением вируса.
Кроме этого, на правительство Швеции возложили вину в том, что оно слишком поздно начало разрабатывать стратегию борьбы с коронавирусом.
— Комиссия считает, что работа над законом о пандемии должна была начаться уже в начале лета прошлого года, — сказала член Конституционной комиссии Линда Модиг.
Напомним, Швеция стала лидером среди стран ЕС по уровню заболеваемости COVID-19 относительно количества населения.