«‎Шведскую» модель борьбы с COVID-19 без локдауна и с открытой экономикой признали губительной для здоровья населения.

Об этом сообщает канал SVT.

Конституционная комиссия Швеция сообщила, что правительство не справилось с оперативным тестированием граждан и контролем за распространением вируса.

Кроме этого, на правительство Швеции возложили вину в том, что оно слишком поздно начало разрабатывать стратегию борьбы с коронавирусом.

— Комиссия считает, что работа над законом о пандемии должна была начаться уже в начале лета прошлого года, — сказала член Конституционной комиссии Линда Модиг.

Напомним, Швеция стала лидером среди стран ЕС по уровню заболеваемости COVID-19 относительно количества населения.