Швеция стала лидером среди стран ЕС по уровню заболеваемости COVID-19 относительно количества населения.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний от 20 мая, сообщает Европейская правда.

Необходимо добавить, что это не свидетельствует о вспышке заболеваемости в Швеции, а из-за стремительного улучшения ситуации в ряде других стран, которые были лидерами в списке в предыдущие месяцы. В Швеции пик весенней волны эпидемии прошел в середине апреля и с тех пор ежедневный прирост заражений постепенно спадает.

За Швецией с показателем заболеваемости 577.38 на 100 тысяч населения за последние 14 дней, на втором месте – Литва (562.83), за которой следуют Кипр (521.84), Нидерланды (483.09) и Латвия (431.31). Для остальных стран показатель заболеваемости меньше 300.

Самая лучшая ситуация - в Финляндии, Португалии, Румынии, а также на Мальте и в Исландии, где показатели меньше 100 на 100 тысяч населения.

Напомним, накануне в Украине подтвердили 5165 случаев коронавируса. В частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников.