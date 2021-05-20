За минувшие сутки, в Украине, 19 мая, подтвердили 5165 случаев коронавируса. В частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Госпитализировано 1884 человек, от осложнений, связанных с течением заболевания, умерло 202 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), Киеве (433), Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.

Также осуществлено тестирований за сутки - 69 732: методом ПЦР - 29 509, методом ИФА - 12 693, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27 февраля 53 076.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 170 398 случаев заражения коронавирусом, при этом 1 919 194 людей выздоровели, однако 48 899 человек умерли от от COVID-19.

Напомним, в Финляндии разработали 10-минутный тест на коронавирус, при этом является таким же точным, как и ПЦР-тест.