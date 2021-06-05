Семья основала приют для животных семейного типа под Николаевом, где живут спасенные коты, собаки, енот, ежики, рыбы и жабы.
Владельцы приюта рассказали корреспонденту НикВести, как создавали его и чем он живет сейчас.
Как ранее сообщалось, в селе Лупарево под Николаевом работает приют для животных, спасенных от жестокого обращения.
Основали приют для животных бывшая дальнобойщица Ольга Волкова и нейрохирург Николаевской БСМП Юрий Дидевский. Ольга половину своей жизни провела за рулем большегрузов, возила товары за границу. Вспоминает, что в машине всегда имела корм и воду для животных. 9 лет назад семья решила перебраться жить за городом.
— Так получилось, что просто нам попалась животное, которому нужна была помощь. Мы решили остаться здесь и побыть с этим животным. Потом второе, третье, четвертое. И каждый раз мы говорим себе: «Стоп, хватит, на этом все». Но, как-то сама судьба подсовывает очередную несчастное животное. Приходится брать и спасать. Вот так они у нас и остаются, — рассказала Ольга Волкова.
Вольер для собак находится отдельно от дома. Хозяева сами убирают, моют, кормят и лечат животных. Всего у семьи 21 кот и около 30 собак, все животные стерилизованы.
Кроме того, владельцы приюта выкопали пруд во дворе, сначала думали для собственных потребностей, а потом запустили туда рыбу. Сейчас там мирно сосуществуют караси, коробы и бычки, а также лягушки, для которых специально пересадили камыш с Днепро-Бугского лимана.
На вопрос, не сложно ли это все содержать, Ольга признается, что со временем стало труднее, но чувствует, что несет ответственность за каждое животное. Больше всего ее расстраивает - безразличное отношение к животным.
— С критикой мы сталкиваемся постоянно. Удивительно, но убить и уничтожить всегда приветствуется. Люди, которые будут помогать животным, стесняются этого, потому что знают, что в нашем обществе их осудят: глупыми называют. Мол лучше бы вы взяли свинью или кур. Просто у каждого свои ценности. Мы все годы делали это за свой счет. В стране, где страдают животные - не могут счастливо жить люди, — добавила Ольга Волкова.
В планах супругов построить помещения для карантина, проведение операций и утеплить вольеры. Отмечают, что всегда рады любой помощи.
Напомним, в селе Новогригорьевка Николаевского района Николаевской области уже 3,5 года работает приют для лошадей и других животных, которых спасли от жестокого обращения, а порою, даже от смерти.
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Семья основала приют для животных семейного типа под Николаевом, где живут спасенные коты, собаки, енот, ежики, рыбы и жабы.
Владельцы приюта рассказали корреспонденту НикВести, как создавали его и чем он живет сейчас.
Как ранее сообщалось, в селе Лупарево под Николаевом работает приют для животных, спасенных от жестокого обращения.
Основали приют для животных бывшая дальнобойщица Ольга Волкова и нейрохирург Николаевской БСМП Юрий Дидевский. Ольга половину своей жизни провела за рулем большегрузов, возила товары за границу. Вспоминает, что в машине всегда имела корм и воду для животных. 9 лет назад семья решила перебраться жить за городом.
— Так получилось, что просто нам попалась животное, которому нужна была помощь. Мы решили остаться здесь и побыть с этим животным. Потом второе, третье, четвертое. И каждый раз мы говорим себе: «Стоп, хватит, на этом все». Но, как-то сама судьба подсовывает очередную несчастное животное. Приходится брать и спасать. Вот так они у нас и остаются, — рассказала Ольга Волкова.
Вольер для собак находится отдельно от дома. Хозяева сами убирают, моют, кормят и лечат животных. Всего у семьи 21 кот и около 30 собак, все животные стерилизованы.
Кроме того, владельцы приюта выкопали пруд во дворе, сначала думали для собственных потребностей, а потом запустили туда рыбу. Сейчас там мирно сосуществуют караси, коробы и бычки, а также лягушки, для которых специально пересадили камыш с Днепро-Бугского лимана.
На вопрос, не сложно ли это все содержать, Ольга признается, что со временем стало труднее, но чувствует, что несет ответственность за каждое животное. Больше всего ее расстраивает - безразличное отношение к животным.
— С критикой мы сталкиваемся постоянно. Удивительно, но убить и уничтожить всегда приветствуется. Люди, которые будут помогать животным, стесняются этого, потому что знают, что в нашем обществе их осудят: глупыми называют. Мол лучше бы вы взяли свинью или кур. Просто у каждого свои ценности. Мы все годы делали это за свой счет. В стране, где страдают животные - не могут счастливо жить люди, — добавила Ольга Волкова.
В планах супругов построить помещения для карантина, проведение операций и утеплить вольеры. Отмечают, что всегда рады любой помощи.
Напомним, в селе Новогригорьевка Николаевского района Николаевской области уже 3,5 года работает приют для лошадей и других животных, которых спасли от жестокого обращения, а порою, даже от смерти.