В австралийском штате Виктория выявлен новый тип мутации коронавируса — Delta.

Об этом в пятницу, 4 июня, информировало агентство Reuters.

Как заявили власти региона, новый штамм является более заразным, чем «индийский» вариант. В связи с этим в штате опасаются всплеска заболеваемости.

Отмечается, что инфекцию обнаружили у двух членов семьи, которые две недели назад (вероятно, будучи уже зараженными) посетили несколько туристических мест в соседнем штате.

Таким образом, теперь все усилия медиков направлены на установление происхождения нового штамма, а также на тестирование всех жителей двух регионов, которые контактировали с зараженными.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения решила маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.