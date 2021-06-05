В австралийском штате Виктория выявлен новый тип мутации коронавируса — Delta.
Об этом в пятницу, 4 июня, информировало агентство Reuters.
Как заявили власти региона, новый штамм является более заразным, чем «индийский» вариант. В связи с этим в штате опасаются всплеска заболеваемости.
Отмечается, что инфекцию обнаружили у двух членов семьи, которые две недели назад (вероятно, будучи уже зараженными) посетили несколько туристических мест в соседнем штате.
Таким образом, теперь все усилия медиков направлены на установление происхождения нового штамма, а также на тестирование всех жителей двух регионов, которые контактировали с зараженными.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения решила маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.
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В австралийском штате Виктория выявлен новый тип мутации коронавируса — Delta.
Об этом в пятницу, 4 июня, информировало агентство Reuters.
Как заявили власти региона, новый штамм является более заразным, чем «индийский» вариант. В связи с этим в штате опасаются всплеска заболеваемости.
Отмечается, что инфекцию обнаружили у двух членов семьи, которые две недели назад (вероятно, будучи уже зараженными) посетили несколько туристических мест в соседнем штате.
Таким образом, теперь все усилия медиков направлены на установление происхождения нового штамма, а также на тестирование всех жителей двух регионов, которые контактировали с зараженными.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения решила маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.