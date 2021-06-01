Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

В частности, такое решение направлено на борьбу с явлением, когда штаммы называют «британским», «индийским». Это стигматизирует страны, где разновидность COVID-19 обнаружили впервые. ВОЗ также считают, что новая маркировка будет легкой в использовании.

В частности, штамм, который уже прозвали «британским», будет носить название «Альфа», обнаруженный в Южно-Африканской Республике — «Бета», в Бразилии — «Гамма».

Две разновидности «индийского» штамма назвали «Дельтой» и «Капоте».

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.