Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.
Об этом говорится в заявлении ВОЗ.
В частности, такое решение направлено на борьбу с явлением, когда штаммы называют «британским», «индийским». Это стигматизирует страны, где разновидность COVID-19 обнаружили впервые. ВОЗ также считают, что новая маркировка будет легкой в использовании.
В частности, штамм, который уже прозвали «британским», будет носить название «Альфа», обнаруженный в Южно-Африканской Республике — «Бета», в Бразилии — «Гамма».
Две разновидности «индийского» штамма назвали «Дельтой» и «Капоте».
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.
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Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.
Об этом говорится в заявлении ВОЗ.
В частности, такое решение направлено на борьбу с явлением, когда штаммы называют «британским», «индийским». Это стигматизирует страны, где разновидность COVID-19 обнаружили впервые. ВОЗ также считают, что новая маркировка будет легкой в использовании.
В частности, штамм, который уже прозвали «британским», будет носить название «Альфа», обнаруженный в Южно-Африканской Республике — «Бета», в Бразилии — «Гамма».
Две разновидности «индийского» штамма назвали «Дельтой» и «Капоте».
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.