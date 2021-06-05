За прошедшие сутки, 4 июня, в Украине зафиксировали 1897 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 91 ребенок и 65 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 1 065 человек. Умерли - 86, выздоровело - 8 330 человек. В течение пятницы сделали 29 061 тестов. Больше всего больных зарегистрированы в городе Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.