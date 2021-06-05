Первомайская ЦРБ вошла в девятку медучреждений Николаевщины по борьбе с коронавирусом болезнью, такое распоряжение днями подписал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

В последнее время на стационарном лечении в Первомайской ЦРБ находится 10 человек, однако медики готовятся к третьей волне коронавируса, так как она эта форма является более агрессивной.

Главный врач медучреждения Виктор Готка рассказал, что в больнице планируется возобновить работы отделений, которые были закрыты до пандемии.

За словами Виктора Готки, Первомайская ЦРБ ожидает также и на финансовую поддержку на приобритение оксигенатора (газообменное одноразовое устройство, предназначенное для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислоты — прим.) и флюорограф.

Напомним, в Индии выявлен COVID-штамм, опасный для вакцинированных.