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Первомайская ЦРБ вошла в девятку медучреждений Николаевщины по борьбе с коронавирусом болезнью, такое распоряжение днями подписал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
В последнее время на стационарном лечении в Первомайской ЦРБ находится 10 человек, однако медики готовятся к третьей волне коронавируса, так как она эта форма является более агрессивной.
Главный врач медучреждения Виктор Готка рассказал, что в больнице планируется возобновить работы отделений, которые были закрыты до пандемии.
За словами Виктора Готки, Первомайская ЦРБ ожидает также и на финансовую поддержку на приобритение оксигенатора (газообменное одноразовое устройство, предназначенное для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислоты — прим.) и флюорограф.
Напомним, в Индии выявлен COVID-штамм, опасный для вакцинированных.
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Первомайская ЦРБ вошла в девятку медучреждений Николаевщины по борьбе с коронавирусом болезнью, такое распоряжение днями подписал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
В последнее время на стационарном лечении в Первомайской ЦРБ находится 10 человек, однако медики готовятся к третьей волне коронавируса, так как она эта форма является более агрессивной.
Главный врач медучреждения Виктор Готка рассказал, что в больнице планируется возобновить работы отделений, которые были закрыты до пандемии.
За словами Виктора Готки, Первомайская ЦРБ ожидает также и на финансовую поддержку на приобритение оксигенатора (газообменное одноразовое устройство, предназначенное для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислоты — прим.) и флюорограф.
Напомним, в Индии выявлен COVID-штамм, опасный для вакцинированных.