В Индии ученые выявили 63 случая прорывной инфекции – заболевание, при котором вакцинированный человек заболевает той же болезнью, которую должен предотвратить COVID-препарат.

Об этом пишет Корреспондент.

Большинство инфицированных, которые уже получили одну или две инъекции вакцины против коронавируса, были заражены линией B.1.617 SARS-CoV-2, включающей три штамма. Об этом говорится в исследовании специалистов Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

— Наш анализ включал 63 случая заражения, вызванных прорывной инфекцией… 36 пациентов получили две дозы вакцины, в то время как 27 получили одну дозу вакцины. Десять пациентов получили Covishield, а 53 - Covaxin. Средний возраст пациентов составлял 37 лет (21-92 года), из них 41 мужчина и 22 женщины. Ни у одного из пациентов не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы служить предрасполагающим фактором для прорывных инфекций, — заявили медики.

Они добавили, что у большинства заболевших после исследования был обнаружен штамм из линии B.1.617.

— B.1.617.2 оказался преобладающей линией с 23 образцами, из которых 12 были полностью вакцинированы, а 11 - частично вакцинированы. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно, — подчеркнули врачи.

Штамм B.1.617 впервые обнаружили в индийском штате Махараштра.

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