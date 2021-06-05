Правительство Германии выделило около 2,9 миллиона евро в поддержку белорусских журналистов, преследуемых по политическим мотивам.

Об этом говорится в ответе статс-секретаря в МИД Германии Мигеля Бергера, сообщает Европейская правда со ссылкой на DW.

Эти средства должны пойти на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиняемым журналистам, а также, возможно, на замену поврежденной техники или программного обеспечения.

В публикации изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland отмечается, что финансовая помощь в текущем году запланирована также для независимых СМИ в самой Беларуси и за ее пределами.

Напомним, 30 мая в Беларуси задержали главного редактора гродненского новостного портала Hrodna.life Алексей Шота. Белорусские силовики подъехали к дому журналиста на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину.