По состоянию на субботу, 5 июня, в Николаевской области зарегистрировано 72 новых случаев COVID-19, 90% из них — в Николаеве. Трое пациентов умерли от последствий болезни.

Об этом информируют в пресс-службе Николаевской ОГА.

Из всех 68 962 (+72) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 43785 (+64);

Первомайск - 2981 (1);

Южноукраинск - 1994 (+2);

Вознесенск - 1849 (1);

Очаков - 1281.

На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая коронавирусной болезни.

Также заболевание COVID-19 установили у 2353 (+4) медработников.

Выздоровели больных за сутки - 145, всего выздоровели - 66 052. Умерло всего от последствий ковида - 1814.

Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 4 июня, получили 2281 человек. Из них 2091 человек получил первую дозу и 190 — вторую.