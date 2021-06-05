По состоянию на субботу, 5 июня, в Николаевской области зарегистрировано 72 новых случаев COVID-19, 90% из них — в Николаеве. Трое пациентов умерли от последствий болезни.
Об этом информируют в пресс-службе Николаевской ОГА.
Из всех 68 962 (+72) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 43785 (+64);
Первомайск - 2981 (1);
Южноукраинск - 1994 (+2);
Вознесенск - 1849 (1);
Очаков - 1281.
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая коронавирусной болезни.
Также заболевание COVID-19 установили у 2353 (+4) медработников.
Выздоровели больных за сутки - 145, всего выздоровели - 66 052. Умерло всего от последствий ковида - 1814.
Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 4 июня, получили 2281 человек. Из них 2091 человек получил первую дозу и 190 — вторую.
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По состоянию на субботу, 5 июня, в Николаевской области зарегистрировано 72 новых случаев COVID-19, 90% из них — в Николаеве. Трое пациентов умерли от последствий болезни.
Об этом информируют в пресс-службе Николаевской ОГА.
Из всех 68 962 (+72) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 43785 (+64);
Первомайск - 2981 (1);
Южноукраинск - 1994 (+2);
Вознесенск - 1849 (1);
Очаков - 1281.
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая коронавирусной болезни.
Также заболевание COVID-19 установили у 2353 (+4) медработников.
Выздоровели больных за сутки - 145, всего выздоровели - 66 052. Умерло всего от последствий ковида - 1814.
Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 4 июня, получили 2281 человек. Из них 2091 человек получил первую дозу и 190 — вторую.