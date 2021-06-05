В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 4 июня, получили 2281 человек. Из них 2091 человек получил первую дозу и 190 — вторую.

Об этом сообщает МОЗ.

Всего с начала кампании по вакцинации в регионе сделали 47 787 людям.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 57 440 человек.

Наибольшее количество приви сделали в Киеве - 8285, наименьше в Кировоградской области - 163.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 323 163 прививки. Вакцинировано - 1 177 373 человека, из них получили первую дозу - 1 177 371, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 145 792.

Прививки проводились 502 мобильной бригадой по иммунизации и 514 пунктами прививки.

Напомним, в Украине за сутки коронавирусом заболели еще 1897 человек.