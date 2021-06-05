Китай одобрил экстренное использование антиковидной вакцины Sinovac Biotech для детей и подростков от 3 до 17 лет.

Об этом сообщает Reuters.

По словам главного исполнительного директора компании Инь Вэйдун, предварительные результаты первой и второй фазы клинических испытаний показали, что вакцина может формировать иммунный ответ у участников в возрасте от 3 до 17 лет, а большинство побочных реакций были легкими.

Сейчас в Китае проводится вакцинация людей, старше 18 лет. Когда она станет доступна для детей и подростков, зависит от контролирующих органов страны.

Приоритет при вакцинации отдается пожилым людям и людям из групп риска — их шансы заразиться или перенести заболевание в тяжелой форме куда выше.

Также Sinovac изучает возможность использования трех, а не двух, доз вакцины. В компании уже завершили вторую фазу исследований. Участникам вводили третью «бустерную» дозу, после чего уровень антител в их крови увеличивался в разы.

Как сообщалось, украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Однако для этого необходимо полностью провакцинироваться от COVID.