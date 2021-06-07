В Николаевской области будут судить главу сельсовета Арбузинского района, который в июле 2020 за взятку в 12,5 тысяч гривен выдал незаконное разрешение на снос помещения.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Также мужчине могут запретить заниматься определенной деятельностью на три года.

Напомним, 6 апреля, сообщили о подозрении начальнику Черноморского бассейнового управления Госрыбагентства Евгению Каминскому в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение должностному лицу, которое занимает ответственное положение, взятки).