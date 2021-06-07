11 июня в николаевском отеле «Reikartz» обсудят вопросы транспортных перевозок и инфраструктуры.

Об этом пишет пресс-служба Международной юридической службы Interlegal.

Экспертное обсуждение проведет Южноукраинский офис Европейской Бизнес Ассоциации совместно с Международной юридической службой Interlegal при поддержке UPSS Terminals и Николаевского судостроительного завода «Океан».

Поучаствовать в дискуссии приглашают специалистов транспорта, портовой отрасли и морских перевозок, судостроительных и судоремонтных заводов, портовых терминалов, операторов флота, трейдеров, логистические компании и морских перевозчиков.

Спикеры и приглашенные гости расскажут о последних изменениях законодательства, ключевых трендах и перспективах развития внутренних водных путей, об арестах и осовобождениях судов, защите от действий власти в морских портах.

В ходе мероприятия обсудят преимущества государственной регуляторной службы для украинского бизнеса, арест и освобождение судов в качестве обеспечения исполнения судоремонтного контракта, перспективы развития украинского судоремонта, защиту от действий власти в морских портах, преимущество арбитража в МКАС для бизнеса и налоговые новости.

В качестве спикеров выступят партнёры Международной юридической службы Interlegal Артур Ницевич и Ирина Воеводина, руководитель Южноукраинского офиса ЕВА Катерина Морозова, секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько, акционер Николаевского судостроительного завода «Океан» Василий Капацина, ведущие юристы и адвокаты Международной юридической службы Interlegal Дмитрий Очколяс и Виталий Толстик, генеральний директор Николаевского судостроительного завода «Океан» Сергей Гурский, юрист Международной юридической службы Interlegal Никита Кочерба, и ведущие юристы службы Дарья Ляшенко и Андрей Кафтанов.

Начало мероприятия запланировано на 12:30. Предварительная регистрация на мероприятие обязательна на сайте организаторов для обеспечения соответствующих санитарных норм. Участие бесплатное.

Напомним, в пятницу, 30 апреля, в Николаеве состоялся круглый стол, на котором участники обсудили возможности местной демократии при регулировании и дерегуляции водной отрасли.