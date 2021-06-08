За минувшие сутки власти Мальты впервые в течение последних 11 месяцев не зарегистрировали ни одного нового случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Times of Malta.

— Сегодня первый день, когда не выявлено ни одного случая (заболевания COVID-19 - ред.) с прошлого лета. Очень важно, чтобы мы сохраняли дисциплину и ответственность, — сообщил глава минздрава Мальты Крис Ферне.

Кроме того, за минувшие сутки на острове не было зафиксировано ни одной смерти вследствие инфицирования коронавирусом. При этом двое пациентов выздоровели от COVID-19.

Как отмечается, в настоящее время в стране подтверждено 72 активных случая заболевания коронавирусом.

С начала вакцинации на Мальте, население которой составляет около 500 тысяч, уже полностью привиты от коронавируса 235 133 человек, а первую дозу вакцины получили 328 168 граждан.

Напомним, неделю назад Великобритания объявила о нулевой смертности от COVID-19 в течение 28 дней после положительного теста – впервые с марта 2020 года.