В Украине за минувшие сутки, 7 июня, подтвердили 1602 новых случаев коронавируса.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

В частности, заболели 95 детей и 94 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 483 человек, летальных исходов — 118, при этом выздоровело — 6751 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

Всего осуществили 57 556 тестирований на коронавирус.

За все время пандемии в Украине заболело 2 216 654 человек, выздоровели - 2 101 722 человек, и 51 333 человек умерли.

Напомним, за минувшие сутки власти Мальты впервые в течение последних 11 месяцев не зарегистрировали ни одного нового случая инфицирования коронавирусом.