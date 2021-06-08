35% жителей Украины вообще не употребляют спиртные напитки, 22% употребляют не больше нескольких раз в год, и 9% употребляют алкоголь чаще 2-х раз в неделю.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с New Image Marketing Group.

Ответы мужчин и женщин относительно употребления алкоголя заметно отличаются. Среди женщин большая доля тех, кто никогда не употребляет алкоголь — 43% к 26% мужчин. Тогда как мужчины вдвое чаще употребляют спиртные напитки хотя бы раз в неделю (16% к 8%) и в шесть раз чаще употребляют алкоголь несколько раз в неделю (13% к 2%). Наибольшая доля трезвенников среди старшего поколения (46%), а наименьшая — среди представителей группы 33-45 лет (28%).

По региональному признаку нет существенных различий между ответами респондентов относительно употребления алкоголя. Кроме того, абсолютное большинство (82%) граждан заявили, что локдауны никак не повлияли на употребление алкоголя. Лишь 6% ответили, что стали употреблять больше и еще 10% — наоборот, заявили, что стали меньше употреблять.

Во время исследования было опрошено 2400 человек в период с 15 по 24 мая. Опросы проводились face-to-face по структурированной интерактивной анкете. енеральная совокупность опроса составляет 30 842 531 жителей Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым) в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, большинство украинцев (51%) поддерживает переход сферы обслуживания на украинский язык.