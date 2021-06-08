По состоянию на вторник, 8 июня, в Николаевской области зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19, треть из них — в Николаеве. Один пациент умер от последствий болезни.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

Из всех 69 184 (+65) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 43953 (+21);

Первомайск - 2989 (7);

Южноукраинск - 1996 (1);

Вознесенск - 1850;

Очаков - 1286 (+5).

На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 31 случай коронавирусной болезни.

Также заболевание COVID-19 установили и у 7 медработников, а с начала пандемии зафиксировано 2365 случаев среди медиков.

Выздоровели больных за сутки — 227 , всего выздоровели — 66 410. Умерло всего от последствий ковида — 1816.

Напомним, в Николаевской области привили против коронавируса за последние сутки, 7 июня, 1131 человека.