По состоянию на вторник, 8 июня, в Николаевской области зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19, треть из них — в Николаеве. Один пациент умер от последствий болезни.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.
Из всех 69 184 (+65) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 43953 (+21);
Первомайск - 2989 (7);
Южноукраинск - 1996 (1);
Вознесенск - 1850;
Очаков - 1286 (+5).
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 31 случай коронавирусной болезни.
Также заболевание COVID-19 установили и у 7 медработников, а с начала пандемии зафиксировано 2365 случаев среди медиков.
Выздоровели больных за сутки — 227 , всего выздоровели — 66 410. Умерло всего от последствий ковида — 1816.
Напомним, в Николаевской области привили против коронавируса за последние сутки, 7 июня, 1131 человека.
По состоянию на вторник, 8 июня, в Николаевской области зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19, треть из них — в Николаеве. Один пациент умер от последствий болезни.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.
Из всех 69 184 (+65) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 43953 (+21);
Первомайск - 2989 (7);
Южноукраинск - 1996 (1);
Вознесенск - 1850;
Очаков - 1286 (+5).
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 31 случай коронавирусной болезни.
Также заболевание COVID-19 установили и у 7 медработников, а с начала пандемии зафиксировано 2365 случаев среди медиков.
Выздоровели больных за сутки — 227 , всего выздоровели — 66 410. Умерло всего от последствий ковида — 1816.
Напомним, в Николаевской области привили против коронавируса за последние сутки, 7 июня, 1131 человека.