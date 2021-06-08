В Николаевской области привили против коронавируса за последние сутки, 7 июня, 1131 человека. Первую дозу вакцины получили 1030 человек, вторую — 101.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Всего с начала кампании по вакцинации в регионе сделали прививки 51 366 людям.

За прошедшие сутки всего в Украине от COVID-19 было привито 48 161 человека.

Наибольшее количество приви сделали в Киеве — 7431, наименьше в Черновицкой области — 334.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 436 285 прививок. Вакцинировано - 1 284 145 человек, из них получили первую дозу - 1 284 143, завершили вакцинацию (то есть получили две дозы) - 152 142.

Прививки проводились 448 мобильными бригадами по иммунизации и 552 пунктами прививки.

Напомним, Минздрав будет выдавать бумажные Международные свидетельства о вакцинации тем, кто получил две дозы вакцины.