Поезд, следующий из Николаева в Киев, попал в десятку самых популярных направлений «Укрзалізниці».

Об этом пишут на сайте компании.

«Укрзалізниця» определила список самых ходовых поездов во внутреннем сообщении с начала года по общему количеству перевезенных пассажиров в обоих направлениях. Лидирует поезд № 45/46 «Ужгород-Лисичанск». За 5 месяцев этого года на нем путешествовали 329 тысяч пассажиров.

В то же время, десять самых популярных направлений, то есть, маршрутов, на которых пассажиры преимущественно движутся от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями, отличаются. Здесь в лидерах — поезд «Львов-Киев», с показателем в 165 тысяч пассажиров (обратно — 161 тысяча).

Поезд «Николаев-Киев» занимает 10 место, на нем проехало 58 тысяч пассажиров, обратно — 53 тысячи.

В «Укрзалізниці» отмечают, что впервые с начала карантина средняя населенность поездов достигла 70% и постепенно продолжает расти.

Напомним, на июнь 2021 года компания назначила 11 дополнительных поездов к морю.