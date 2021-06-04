Укрзализныця на июнь 2021 года назначила 11 дополнительных поездов к морю.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что уже с 3 июня по нечетным числам курсирует долгожданный жителями Восточной Украины поезд № 269/270 Лисичанск - Одесса. Также с 3 июня начал курсировать поезд №204 / 190 сообщением Кривой Рог, Днипро - Геническ. Обратно из Геническа поезд №189 / 203 будет курсировать с 6 июня.

С 4 июня к Азовскому морю отправляется поезд №282 / 281 Хмельницкий - Геническ, с 5 июня отправляется поезд №280 / 279 Жмеринка - Геническ. С 5 июня по нечетным числам Укрзализныця запускает поезд №231 / 232 сообщением Ивано-Франковск - Геническ; в обратном направлении он будет курсировать по четным числам.

С 10 июня жители Днипра и Кривого Рога, кроме Геническа, смогут добраться до Бердянска. Поезд №472 / 471 Днипро - Бердянск будет курсировать по четным числам, обратно - по нечетным. Поезд №552 / 551 Кривой Рог - Бердянск курсировать по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.

С 11 июня жители Харькова смогут добраться до Бердянска поездом №261 / 262 Харьков - Бердянск. С 11 июня из Львова отправится поезд №86 / 186-185 / 85 Львов - Новоалексеевка в Бердянск.

Кроме того, для жителей Чернигова и Сум Укрзализныця запустила поезда №213 / 214 Сумы - Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса. Поезд №213 / 214 будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. Поезд №204 / 203 будет курсировать с 17 июня по нечетным числам.

Ранее пассажирка одного из вагонов поезда «Киев — Николаев» сняла на видео, как с потолка течет вода во время дождя.