В понедельник, 7 июня, стартовали курсы по подготовке резервистов, который пройдут на полигоне под Николаевом и продлятся неделю.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Около 200 человек примут участие в учениях, среди них и три женщины. Резервисты приехали со всего региона. Они будут проходить подготовку. К учениям привлекли как военнообязанных, так и оперативный резерв второй очереди.

Как рассказал командир кадра отдельной бригады ТРО Николаевского областного ТЦК и СП Роман Токаренко, что задания для резервистов будут разными.

— Это защита государственной зоны, охрана важных объектов, а также борьба с диверсионными группами, — отметил Роман Токаренко.

Во вторник, 8 июня резервисты будут проходить индивидуальную подготовку к практической стрельбе.

Ранее николаевские ветераны провели сборы резервистов в центре города.