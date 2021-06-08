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В понедельник, 7 июня, стартовали курсы по подготовке резервистов, который пройдут на полигоне под Николаевом и продлятся неделю.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Около 200 человек примут участие в учениях, среди них и три женщины. Резервисты приехали со всего региона. Они будут проходить подготовку. К учениям привлекли как военнообязанных, так и оперативный резерв второй очереди.
Как рассказал командир кадра отдельной бригады ТРО Николаевского областного ТЦК и СП Роман Токаренко, что задания для резервистов будут разными.
— Это защита государственной зоны, охрана важных объектов, а также борьба с диверсионными группами, — отметил Роман Токаренко.
Во вторник, 8 июня резервисты будут проходить индивидуальную подготовку к практической стрельбе.
Ранее николаевские ветераны провели сборы резервистов в центре города.
В понедельник, 7 июня, стартовали курсы по подготовке резервистов, который пройдут на полигоне под Николаевом и продлятся неделю.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Около 200 человек примут участие в учениях, среди них и три женщины. Резервисты приехали со всего региона. Они будут проходить подготовку. К учениям привлекли как военнообязанных, так и оперативный резерв второй очереди.
Как рассказал командир кадра отдельной бригады ТРО Николаевского областного ТЦК и СП Роман Токаренко, что задания для резервистов будут разными.
— Это защита государственной зоны, охрана важных объектов, а также борьба с диверсионными группами, — отметил Роман Токаренко.
Во вторник, 8 июня резервисты будут проходить индивидуальную подготовку к практической стрельбе.
Ранее николаевские ветераны провели сборы резервистов в центре города.