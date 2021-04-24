Общественная организация «Ассоциация участников и инвалидов АТО» и «Национальный корпус Николаев» провели в субботу, 24 апреля неофицальные сборы резервистов.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Это уже вторые сборы, которые проходят на территории парка Победы.

— В свои индивидуальные книги резервисты внесли записи о занятиях: по тактическому передвижению в группе, обращению с оружием, тактической медицине и минно-взрывному делу, - сказано в сообщении.

Кроме того, побратимы вручили ветерану 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Дмитрию Олейнику награду Министерства обороны Украины «За ранение».

Напомним, 10 апреля, в центре Николаева состоялись первые сборы резервистов.