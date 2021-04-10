Сегодня утром, 10 апреля, в парке Победы организовали неофициальный сбор николаевских резервистов.

Об этом сообщает корреспондент НИС-ТВ Наталья Приходько.

Мероприятие устроили ветеранские общественные организации. На собрании присутствовали около 70 участников российско-украинской войны. На четырех локациях они упражнялись в тактической медицине, владении оружием, саперной подготовке, а также ножевых боях.

Такие сборы обещают проводить каждые две недели. При этом, участники должны строго придерживаться карантинных ограничений. Как сообщает корреспондент, большинство ветеранов вакцинированы.

Напомним, 29 марта в Николаевской области стартовала массовая вакцинация от COVID-19 среди сотрудников военных комиссариатов.