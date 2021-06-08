Работники КП «ЭЛУ автодорог Николаев» закончили ремонт ливневки возле Ингульского моста по улице Набережной, на которую неоднократно жаловались горожане.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

— Было несколько обращений обратить внимание на дождеприемник, который находится сразу за поворотом с Ингульского моста. Он был полностью восстановлен. Кроме того, что была усилена его конструкция: установили новые решетки, которые получили название «велосипедные» из-за их качества и особенности, — говорится в сообщении.

Ранее НикВести писали, что ливневки, которые расположены на ширину дороги на Набережной в Николаеве, в последний раз ремонтировали два года назад. Там начали образовываться дыры, в которые могут угодить колеса автомобиля. Кроме того, сообщалось, что ливневки также нуждаются в очистке от мусора и грязи.