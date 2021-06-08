Самолет-заправщик беспилотного образца Boeing MQ-25 Stingray залил топливо в боевой истребитель F/A-18 Super Hornet. Воздушная операция стала уникальной в авиации.

Об успехе сообщается на сайте Boeing

4 июня MQ-25 впервые в истории дозаправил в воздухе истребитель F/A-18 Super Hornet. Сперва F/A-18 Super Hornet летел позади MQ-25 на минимальном расстоянии — до заправочной штанги было не более 6,1 метра. Затем MQ-25 выдвинул шланг, а F/A-18 Super Hornet подсоединился к нему штангой, после чего успешно прошла процедура впрыска топливо в баки истребителя с последующей расцепкой.

В рамках контракта на вооружение армии США будут поставлены семь беспилотников-дозаправщиков. Ожидается, что они возьмут на себя задачу заправки, которая существенно продлевает время беспосадочного нахождения самолетов в воздухе, и освободят истребители для выполнения других миссий.

MQ-25 использует один турбовентиляторный двигатель Rolls-Royce AE 3007N тягой 4500 кгс (такой же используется в разведывательном БПЛА MQ-4C Triton). В MQ-25 Stingray также используется комплекс средств снижения заметности, включая трапециевидную форму фюзеляжа, V-образное хвостовое оперение и форму воздухозаборника, скрывающую лопатки двигателя от радаров.

Напомним, американская авиакомпания Southwest Airlines Co. разместила твердые заказы на покупку 100 самолетов Boeing 737 MAX 7, заявив, что эти самолеты должны стать будущим ее парка.